menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pasar » Publik Diminta Dukung Kementan Karena Berhasil Lakukan Swasembada

Publik Diminta Dukung Kementan Karena Berhasil Lakukan Swasembada

Publik Diminta Dukung Kementan Karena Berhasil Lakukan Swasembada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi petani. Foto: Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Al-Azar, Ujang Komarudin menilai capaian swasembada beras yang dicapai pemerintah saat ini bukan sekadar janji politik.

Menurut dia, berbagai indikator di lapangan menunjukkan kerja nyata jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam setahun terakhir.

“Faktanya, Kementan mampu mewujudkan swasembada meski banyak yang sebelumnya menyebut itu hanya omong-omong saja,” ujar Ujang Komarudin pada FGD Swasmebada Berkelanjutan, Rabu (10/12).

Baca Juga:

Kendati demikian, Ujang menegaskan pemerintah perlu menyiagakan data yang sinkron dengan kondisi faktual untuk menjawab keraguan publik.

Ujang menyebut kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama seluruh jajaran layak diapresiasi.

“Saya tahu Pak Amran pekerja keras. Teman-teman di Kementan juga jarang ada di kantor karena banyak turun ke lapangan. Alhamdulillah dalam satu tahun bisa dieksekusi,” katanya.

Baca Juga:

Menurut dia, stok beras nasional kini dalam posisi aman, sebab gudang-gudang Bulog dalam posisi penuh.

“Artinya stok itu memang ada,” kata Ujang.

Capaian swasembada beras yang dicapai pemerintah saat ini bukan hanya sekadar janji politik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI