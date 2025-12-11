Publik Diminta Dukung Kementan Karena Berhasil Lakukan Swasembada
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Al-Azar, Ujang Komarudin menilai capaian swasembada beras yang dicapai pemerintah saat ini bukan sekadar janji politik.
Menurut dia, berbagai indikator di lapangan menunjukkan kerja nyata jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam setahun terakhir.
“Faktanya, Kementan mampu mewujudkan swasembada meski banyak yang sebelumnya menyebut itu hanya omong-omong saja,” ujar Ujang Komarudin pada FGD Swasmebada Berkelanjutan, Rabu (10/12).
Kendati demikian, Ujang menegaskan pemerintah perlu menyiagakan data yang sinkron dengan kondisi faktual untuk menjawab keraguan publik.
Ujang menyebut kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama seluruh jajaran layak diapresiasi.
“Saya tahu Pak Amran pekerja keras. Teman-teman di Kementan juga jarang ada di kantor karena banyak turun ke lapangan. Alhamdulillah dalam satu tahun bisa dieksekusi,” katanya.
Menurut dia, stok beras nasional kini dalam posisi aman, sebab gudang-gudang Bulog dalam posisi penuh.
“Artinya stok itu memang ada,” kata Ujang.
Capaian swasembada beras yang dicapai pemerintah saat ini bukan hanya sekadar janji politik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo ke Rusia, Putin Tahu Indonesia Punya Rencana Ini dan Siap Membantu
- Prabowo Bertemu Vladimir Putin, Ini yang Dibahas
- Gawat, 2.798 Sekolah dan 60 Universitas Rusak Akibat Bencana Sumatra
- Pindad Bakal Bangun Pabrik di Subang, Proyek Mobil Nasional Prabowo Lahir Pada 2028
- Dari Pakistan, Prabowo Kunjungi Rusia untuk Bertemu Vladimir Putin
- BGN Bidik Target Layanan MBG Setara Populasi Korsel Sebelum Akhir Tahun