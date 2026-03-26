Publik Puas, Layanan Polri Jadi Sorotan Utama Suksesnya Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Evaluasi publik terhadap penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran 2026 menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, khususnya terhadap layanan yang diberikan Polri.

Dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, mayoritas pemudik mengapresiasi berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan selama periode mudik tahun ini.

Hasil survei mencatat tingkat kepuasan tertinggi diberikan pada penyediaan posko oleh Polri yang berfungsi sebagai pusat pengamanan, informasi, sekaligus tempat istirahat bagi masyarakat, dengan angka mencapai 84 persen.

Selain itu, pemudik juga merasa puas terhadap ketersediaan bahan bakar (81,7 persen), layanan angkutan umum (79,7 persen), rekayasa lalu lintas di jalan tol seperti sistem one way dan contra flow (77,6 persen), pengaturan lalu lintas di jalan non-tol (76,1 persen), serta kondisi jalan secara umum (74,4 persen).

Mudik Lebaran sebagai “ritual kolektif” tahunan masyarakat Indonesia kembali berlangsung dalam skala besar dan relatif serentak, baik pada arus mudik maupun arus balik. Kompleksitas pergerakan jutaan orang dalam waktu bersamaan menuntut kesiapan dan koordinasi lintas sektor yang matang.

Belajar dari pengalaman masa lalu, seperti tragedi kemacetan parah di Brebes Exit tahun 2016, pemerintah bersama Polri dan kementerian/lembaga terkait terus melakukan berbagai perbaikan dalam manajemen mudik.

Pada tahun ini, upaya tersebut tercermin melalui penyelenggaraan Operasi Ketupat yang berjalan optimal serta dukungan berbagai program pemerintah seperti mudik gratis dan diskon tarif tol.

Survei ini juga menyoroti berbagai aspek lain, mulai dari wilayah tujuan mudik, pola perjalanan masyarakat, hingga aktivitas selama Lebaran seperti konsumsi dan kunjungan wisata. Hasilnya menjadi gambaran komprehensif mengenai perilaku mudik masyarakat sekaligus evaluasi atas kebijakan yang telah dijalankan.