Publik Soroti Anggota Dewan Berjoget Saat Sidang Tahunan MPR 2025, Ketua DPR: Kami Introspeksi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai aksi joget sejumlah anggota dewan saat Sidang Tahunan MPR RI 2025 dilakukan sesuai porsi menyambut HUT ke-80 RI.

Puan menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan awak media soal antisipasi DPR soal peristiwa joget saat Sidang Tahunan MPR RI tak terulang pada 2026.

Menurut Puan, para anggota DPR RI berjoget setelah Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan pidato kenegaraan.

Puan menjelaskan para legislator kemudian berjoget setelah proses resmi selesai dan musik dimainkan saat acara.

"Jadi, tidak ada hal yang kemudian membuat kami sepertinya tidak menghargai, tidak menghormati dalam acara yang seharusnya dilakukan secara khidmat atau resmi, karena memang acara resminya sudah selesai," ujar Puan ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8).

Namun, kata dia, para legislator akan menjadikan peristiwa pada 2025 sebagai bahan evaluasi untuk bersikap saat Sidang Tahunan MPR RI 2026.

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"Jadi, insyaallah nanti pada hari H kami semua tentu saja akan lebih introspeksi, lebih khidmat, akan lebih bisa menjaga diri kami untuk bisa lebih fokus dalam mengikuti acara kenegaraan tersebut," ujar dia.

Terkait undangan, Puan menyebut seluruh mantan Presiden dan Wapres RI diundang hadir saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Paripurna Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran beserta Nota Keuangan pada Jumat besok.