jpnn.com - Yang cantik belum tentu kuat balapan.

Yang kuat belum tentu cantik.

Dalam sejarah mobil hanya beberapa saja yang sekaligus berhasil memenuhi dua syarat itu: ''ya cantik, ya kuat balapan''.

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Dahlan Iskan dan Pudji Handoko saat podcast dengan latar belakang replika Mercedes-Benz 300 SL dan Porsche 356.--

Mobil seperti itu sudah tidak beredar lagi di pasar mobil dunia. Tinggal beberapa orang superkaya yang memilikinya. Itu pun sudah lebih banyak sebagai koleksi pajangan. Takut mogok kalau digeber di jalan raya. Dan lagi mobil-mobil itu tanpa AC –mana tahan panasnya.

Kini siapa pun bisa punya mobil pujaan seperti itu lagi: sudah dibuat ber-AC dan setirnya sudah pakai power. Tanpa takut mogok pula. Anda bisa membelinya di Bali. Di Tuksedo Studio –yang membuat mobil pakai tenaga manusia Bali. Tanpa bantuan mesin apalagi robot.

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Satu mobil harganya Rp5 miliar. Itu murah sekali, terutama bila dibandingkan mobil aslinya yang kini, di pasar lelang, ada yang mencapai Rp200 miliar.

Pemilik Tuksedo jeli sekali melihat kekangenan orang kaya pada yang cantik dan kuat. Namanya: Pudji Handoko. Ia insinyur arsitektur lulusan ITS.