PUI & Golkar Bersinergi Memperkuat Peran Ormas Islam

jpnn.com, JAKARTA - Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Bidang HLN DPP Partai Golkar bersinergi untuk memperkuat diplomasi umat.

Hal itu terungkap dari pertemuan Ketua Bidang HLN DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono dan Ketua Bidang HLN DPP Partai Golkar Prof. Ngabalin di Agreya Cafe, Kompleks Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Jumat (29/8)

Keduanya membahas berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat peran ormas Islam di kancah nasional dan global.

Prof. Ngabalin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi dan eksistensi PUI.

"PUI adalah salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia dengan kontribusi nyata bagi bangsa,” ujarnya.

Prof. Ngabalin juga menawarkan kerja sama konkret antara PUI dengan Bakomubin (Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia) yang ia pimpin, terutama dalam program pelatihan dan peningkatan kualitas mubaligh.

Sebagai bentuk penguatan diplomasi keummatan, Prof. Ngabalin menyarankan agar PUI dapat memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional ormas Islam baik dari dalam maupun luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi PUI terhadap ummat secara global, serta memperluas jaringan dan pengaruh PUI di kancah internasional.