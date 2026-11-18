jpnn.com - BULELENG - Pemandu wisata canyoning Winaryo, asal Banyuwangi, Jawa Timur, menemukan sejumlah serpihan yang diduga kuat merupakan puing pesawat Pan American World Airways (Pan Am) yang jatuh pada 1974 silam.

Penemuan terjadi pada Sabtu (7/11) pukul 10.00 WITA saat Winaryo bersama lima anggota timnya dari Rindu Avenger, melakukan penjelajahan guna membuka jalur wisata baru di kawasan hutan perbukitan Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

Winaryo bersama timnya saat itu melakukan eksplorasi menyusuri sungai dan tebing air terjun menggunakan peralatan panjat lengkap.

"Ceritanya sebenarnya saya tidak menyangka ketemu barang itu. Tujuan kami murni eksplorasi untuk membuka jalur wisata canyoning dan memasang jangkar tali di tebing air terjun," kata Winaryo saat dikonfirmasi awak media, Selasa (17/11).

Sebelumnya, Winaryo dan kolega sempat meninjau lokasi pada 2 November 2026. Namun, saat itu mereka belum masuk ke aliran sungai.

Lalu, mereka melakukan penelusuran penuh pada Sabtu (7/11), setelah seluruh perlengkapan keselamatan siap.

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Ketika mulai turun dari hulu sungai sekitar pukul 10.00 WITA dan berjalan sejauh 100 meter, Winaryo mulai mendapati serpihan-serpihan logam berukuran kecil.

Makin ke hilir, mereka menemukan ukuran puing yang kian besar. Penemuan itu membuat salah satu anggota timnya teringat cerita lawas warga setempat.