Puisi Kami Guru Sekolah Rakyat Menutup Pelatihan Deep Learning, Kalimatnya Menyentuh

jpnn.com, CIBINONG - Suasana penuh keakraban mewarnai Penutupan Pelatihan Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam bagi Guru Sekolah Rakyat Batch II di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, Jumat (13/11) malam.

Sebanyak 532 guru dari berbagai daerah di Indonesia larut dalam suasana kebersamaan diiringi penampilan seni, dan pesan tentang pengabdian, harapan, serta toleransi.

Salah satu momen istimewa adalah pembacaan puisi berjudul 'Kami Guru Sekolah Rakyat'.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang hadir dalam kegiatan tersebut tampak menyimak dengan seksama puisi yang dibawakan salah satu peserta pelatihan.

"Puisi yang tadi dibaca ini hebat juga, bagus. Ibu peserta di sini (pelatihan), ya?" puji Gus Ipul.

Puisi tersebut dibacakan Inayati Rahmi atau akrab disapa Ina, guru Seni Budaya di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Melalui puisinya, Ina menyampaikan rasa syukur menjadi bagian dari Sekolah Rakyat sekaligus menggambarkan perjuangan anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita.