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Puisi Kami Guru Sekolah Rakyat Menutup Pelatihan Deep Learning, Kalimatnya Menyentuh

Puisi Kami Guru Sekolah Rakyat Menutup Pelatihan Deep Learning, Kalimatnya Menyentuh
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Guru Seni Budaya di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru Inayati Rahmi atau akrab disapa Ina saat membacakan puisi "Kami Guru Sekolah Rakyat' di acara Penutupan Pelatihan Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam bagi Guru Sekolah Rakyat Batch II di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, Jumat (13/11) malam. Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, CIBINONG - Suasana penuh keakraban mewarnai Penutupan Pelatihan Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam bagi Guru Sekolah Rakyat Batch II di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, Jumat (13/11) malam.

Sebanyak 532 guru dari berbagai daerah di Indonesia larut dalam suasana kebersamaan diiringi penampilan seni, dan pesan tentang pengabdian, harapan, serta toleransi.

Salah satu momen istimewa adalah pembacaan puisi berjudul 'Kami Guru Sekolah Rakyat'.

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Puisi Kami Guru Sekolah Rakyat Menutup Pelatihan Deep Learning, Kalimatnya Menyentuh

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang hadir dalam kegiatan tersebut tampak menyimak dengan seksama puisi yang dibawakan salah satu peserta pelatihan.

"Puisi yang tadi dibaca ini hebat juga, bagus. Ibu peserta di sini (pelatihan), ya?" puji Gus Ipul.

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Puisi tersebut dibacakan Inayati Rahmi atau akrab disapa Ina, guru Seni Budaya di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Melalui puisinya, Ina menyampaikan rasa syukur menjadi bagian dari Sekolah Rakyat sekaligus menggambarkan perjuangan anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita.

Mensos Gus Ipul tampak menyimak dan memuji puisi Kami Guru Sekolah Rakyat yang dibacakan Inayati Rahmi atau akrab disapa Ina

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