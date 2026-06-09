Puja Waisak di Si Mian Fo Riverwalk Island PIK, Ribuan Buddhis Bawa Pesan Perdamaian

jpnn.com - JAKARTA UTARA - Suasana khusyuk dan khidmat melingkupi Si Mian Fo di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Sabtu petang lalu (6/5/2026). Sekitar 1.000 Buddhis dan masyarakat umum hadir di rumah ibadah pengikut Buddha maupun Tridharma itu dalam rangka Puja Waisak 2570 BE/2026.

Perayaan Waisak tahun ini di Si Mian Fo PIK mengusung tema “Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia”. Tema itu menjadi pesan utama dalam rangkaian ibadah, Sanghadana, dan Ceramah Dhamma yang disampaikan Bhante Khanit Sannano.

Sejak sore, kawasan Si Mian Fo mulai dipadati peserta. Mereka datang untuk berdoa, berdana, sekaligus mendengarkan pesan Dhamma dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.

Arsitektur Si Mian Fo yang megah menjadi latar pelaksanaan ibadah. Umat Buddha dan Tridharma mengikuti kegiatan religi itu dengan tenang dan khusyuk untuk merenungkan nilai cinta kasih, welas asih, dan perdamaian dalam peringatan Waisak di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) tersebut.

Chief Executive Officer (CEO) ASG Steven Kusumo mengatakan Si Mian Fo Riverwalk Island PIK tidak hanya hadir sebagai tempat ibadah umat Buddha. Menurut dia, kawasan itu juga menjadi simbol keberagaman yang tumbuh di tengah masyarakat.

“Kehadiran Si Mian Fo di Riverwalk Island tidak hanya menjadi sarana ibadah bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dan kerukunan yang kami upayakan untuk terus tumbuh di kawasan dan lingkungan ini,” ujar Steven.

Pengusaha muda yang masuk dalam daftar Fortune Indonesia '40 Under 40' 2026 itu menyebut Riverwalk Island PIK sebagai ruang perjumpaan berbagai latar belakang. Hal itu terlihat dari keberadaan Si Mian Fo, Masjid Al-Ikhlas PIK, dan Kelenteng Tian Fu Gong dalam satu kawasan.

Steven menambahkan Agung Sedayu Group berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Harapannya, dukungan itu mampu memperkuat harmoni sosial dan kebersamaan masyarakat.