Puji 2 Aktor Cilik Children of Heaven, Manoj Punjabi: Adaptasi Ini Tidak Kalah dari Aslinya
jpnn.com, JAKARTA - Film Children of Heaven akan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026.
Film produksi MD Pictures tersebut merupakan adaptasi dari karya legendaris sutradara Iran Majid Majidi.
Cerita film ini mengikuti kisah kakak beradik, Ali dan Zahra, yang harus bergantian memakai sepasang sepatu untuk bersekolah.
CEO MD Entertainment Manoj Punjabi, mengatakan proses membawa film tersebut ke layar Indonesia telah direncanakan selama bertahun-tahun.
Menurut Manoj, dia langsung tersentuh secara emosional ketika pertama kali menonton versi asli film tersebut.
“Pertama kali nonton film ini, setelah 40 menit, saya jadi sangat terharu dan merasakan luapan emosi yang dalam. Kami beruntung dapat IP film ini,” ujar Manoj dalam keterangannya, Rabu (20/5).
Dia menyebut tantangan terbesar dalam produksi adalah mencari dua aktor cilik yang tepat untuk memerankan karakter Ali dan Zahra.
Peran Ali dimainkan oleh Jared Ali yang telah membintangi enam film, sedangkan karakter Zahra diperankan Humaira Jahra yang berusia enam tahun.
Manoj Punjabi memuji Jared Ali dan Humaira Jahra serta yakin Children of Heaven versi Indonesia tak kalah dari aslinya.
