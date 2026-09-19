Puji Binaan PalmCo, Amran Sulaiman: Bapak Petani yang Hebat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memuji petani sawit binaan PTPN IV PalmCo Setiyono sebagai contoh petani sukses di hadapan ribuan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).

Pujian tersebut disampaikan Amran di sela-sela kuliah umum rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Masa Ta’aruf UMRI 2026, yang mengangkat tema “Membangun Kewirausahaan dan Agribisnis untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional”, Pekanbaru, Kamis kemarin (17/9).

Setiyono yang juga pemimpin KUD Tunas Muda, Kabupaten Siak, Provinsi Riau itu menyerahkan buku perjalanan sukses petani sawit mitra PTPN IV PalmCo kepada Mentan.

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"Bapak adalah petani yang hebat," kata Amran seusai menerima buku.

Setiyono pun kemudian menyampaikan pesan kepada mahasiswa baru untuk mencontoh komitmen dan persistensi Setyono hingga menjadi petani sukses.

“Anak-anakku, beliau adalah contoh petani sukses. Kalian jangan pernah ragu bermimpi menjadi petani, 10 konglomerat di Indonesia, delapan diantaranya dari sektor perkebunan,” lanjut Amran.

Selain sebagai petani sawit dan memimpin KUD Tunas Muda, Setiyono juga tercatat sebagai ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat atau Aspekpir Indonesia.

Setiyono sendiri merupakan bagian tak terpisahkan insiatif PTPN IV PalmCo dalam mengakselerasi peremajaan sawit rakyat.