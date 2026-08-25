menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Perempuan » Puji Keberhasilan Shifa Damayanti, Zita Anjani: Bukti Perempuan Punya Ruang Bereksplorasi

Puji Keberhasilan Shifa Damayanti, Zita Anjani: Bukti Perempuan Punya Ruang Bereksplorasi

Puji Keberhasilan Shifa Damayanti, Zita Anjani: Bukti Perempuan Punya Ruang Bereksplorasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kegiatan Ekspedisi Fly the Spice Islands yang digagas Mapala UI mencatat sejarah dengan keberhasilan Shifa Damayanti menjadi perempuan pertama yang berhasil hike and fly di Gunung Gamalama dan Gamkonora, Maluku Utara. Foto: Dokumentasi Mapala UI

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu pilot paralayang dari Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) mencatatkan pencapaian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam kegiatan Ekspedisi Fly the Spice Islands.

Shifa Damayanti (nomor anggota M-1087-UI) menjadi perempuan pertama yang berhasil hike and fly di Gunung Gamalama dan Gamkonora, Maluku Utara.

Kegiatan hike and fly adalah istilah mendaki gunung lalu terbang menggunakan payung paralayang untuk menuruni gunung.

Baca Juga:

Shifa saat ini merupakan mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan UI tahun 2025 dan memiliki lisensi paralayang pilot tingkat pertama sejak 2023.

Rangkaian hike and fly pertama dalam ekspedisi yang digagas Mapala UI ini berawal di Gunung Gamalama.

Pada Jumat (7/8), tim memulai pendakian melalui jalur Moya, dan keesokan harinya, Sabtu (8/8) menjadi hari penerbangan dari Puncak Gamalama.

Baca Juga:

Meskipun percobaan pertama belum berhasil, Shifa akhirnya mengudara pada pukul 15.00 WIT.

Menjelang pendaratan di Pantai Danau Tolire Kecil yang semula direncanakan sebagai titik pendaratan, angin semakin kencang melampaui 30 km/jam dari arah barat-selatan, mendorong parasutnya menjauhi titik tersebut.

Shifa Damayanti menjadi perempuan pertama yang berhasil hike and fly di Gunung Gamalama dan Gamkonora

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI