Puji Keberhasilan Shifa Damayanti, Zita Anjani: Bukti Perempuan Punya Ruang Bereksplorasi

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu pilot paralayang dari Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) mencatatkan pencapaian yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam kegiatan Ekspedisi Fly the Spice Islands.

Shifa Damayanti (nomor anggota M-1087-UI) menjadi perempuan pertama yang berhasil hike and fly di Gunung Gamalama dan Gamkonora, Maluku Utara.

Kegiatan hike and fly adalah istilah mendaki gunung lalu terbang menggunakan payung paralayang untuk menuruni gunung.

Shifa saat ini merupakan mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan UI tahun 2025 dan memiliki lisensi paralayang pilot tingkat pertama sejak 2023.

Rangkaian hike and fly pertama dalam ekspedisi yang digagas Mapala UI ini berawal di Gunung Gamalama.

Pada Jumat (7/8), tim memulai pendakian melalui jalur Moya, dan keesokan harinya, Sabtu (8/8) menjadi hari penerbangan dari Puncak Gamalama.

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Meskipun percobaan pertama belum berhasil, Shifa akhirnya mengudara pada pukul 15.00 WIT.

Menjelang pendaratan di Pantai Danau Tolire Kecil yang semula direncanakan sebagai titik pendaratan, angin semakin kencang melampaui 30 km/jam dari arah barat-selatan, mendorong parasutnya menjauhi titik tersebut.