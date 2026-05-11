Puji Kepengurusan DPW PAN Jabar Pimpinan Ahmad Najib, Zulhas: Paling Heroik
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan bahwa para kader PAN dapat terus berpihak kepada rakyat.
Hal itu diungkapkan Zulhas saat pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029, Minggu, 10 Mei 2026.
Pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029 dilakukan di Sultan Raja Hotel dan Convetion Center, Soreang, Jawa Barat.
Zulhas menegaskan para kader PAN harus 1.000 persen untuk berpihak dan membantu rakyat Indonesia.
Zulhas meminta, para kader PAN juga tidak hanya bekerja pada saat hanya momen Pemilu, tetapi terjun dan bantu langsung rakyat secara terus menerus terkhusus petani dan nelayan.
“Kader PAN harus 1.000 persen berpihak kepada rakyat,” tegas Zulhas dalam pidatonya.
Lebih lanjut, Zulhas menambahkan, kader PAN di Jawa Barat dapat menentukan arah Indonesia. Zulhas menuturkan, bahwa Jawa Barat dengan kekayaan dan kelimpahan pangan merupakan jantung Indonesia.
Oleh sebab itu, Zulhas menekankan, agar para kader PAN di Jawa Barat dapat terus hadir dan berpihak untuk membantu rakyat. Menurut Zulhas, keberhasilan di Jawa Barat merupakan cerminan Indonesia.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas hadir di pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Provinsi Jabar
