Puji Krisna Bayu, Okto Minta Atlet Sambo Terus Tingkatkan Prestasi

jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior atau World Youth and Junior Sambo Championship 2025 yang digelar di JSI Resort Convention Hall Megamendung, Bogor, Jawa Barat, 3-5 Oktober 2025 berjalan sukses.

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari pun memuji Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP Persambi) Krisna Bayu atas suksesnya event tersebut.

“Selamat buat Ketum PP Persambi Krisna Bayu yang sukses menggelar Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025 yang melibatkan 400 peserta dari 34 negara. Luar biasa. Acaranya bagus dan rapi. Dan, saya juga mendengar pengakuan peserta dan Presiden FIAS puas dengan pelayanan PP Persambi,” kata Raja Sapta Oktohari saat menerima Krisna Bayu bersama atlet sambo Indonesia yang meraih medali perunggu pada Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025 di Markas NOC Indonesia Gedung FX Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Tidak hanya itu saja, Okto juga mengucapkan keberhasilan keempat atlet junior tersebut yakni Tree Apdiansyah Putra (Kelas +98kg Combat), Suryo Nugroho (kelas 79kg Combat), Handezka Vaktorias (kelas 64kg Sport), dan Amelia Devy (kelas +80kg Sport Junior Putri).

“Prestasi atlet sambo Indonesia meraih empat perunggu lumayan. Jangan pernah puas dan terus tingkatkan prestasi. Jayalah sambo Indonesia,” ujar Okto, panggilan karibnya.

Dalam kesempatan itu, Krisna Bayu mengucapkan terimakasih kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Dewan Pelindung Edhie Baskoro (Ibas) yang telah mensuport dan hadir pada acara pembukaan Kejuaraan Dunia Remaja dan Junior 2025.

Baca Juga: Kehadiran AHY Bikin Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025 Lebih Istimewa

“Terima kasih mas AHY dan Mas Ibas yang telah hadir pada acara pembukaan dan memberikan support. Terima kasih juga kepada Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya, Menteri PU Dody Anggodo, Wamen ATR-BPN Ossy Darmawan, dan Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat yang sangat getol mendukung dan memperjuangkan Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025,” kata Krisna Bayu.

Meski hanya meraih perunggu, kata Krisna Bayu, PP Persambi dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat telah menyiapkan bonus.