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Puji KSAD dan Kapolri, Prabowo: Layak di Puncak karena Prestasi

Puji KSAD dan Kapolri, Prabowo: Layak di Puncak karena Prestasi
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Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato pada Akad Akad Massal 62 ribu unit KPR Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Maria Cicilia Galuh

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo menilai Maruli dan Listyo Sigit layak menduduki posisi tertinggi di institusi masing-masing karena prestasi, pengabdian, dan kemampuan yang dimiliki.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih TNI AD, pada Kamis (13/8).

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Awalnya, Prabowo menyinggung rekam jejak Maruli yang telah dipantaunya sejak masih menjabat Menteri Pertahanan.

Menurut di, Maruli telah mengambil berbagai inisiatif positif sebelum menduduki jabatan sebagai KSAD.

“Jenderal Maruli, sebelum menjadi Kasad, sebelum menjabat jabatan yang tertinggi di Angkatan Darat, saya telah monitor saudara mengambil inisiatif-inisiatif yang baik,” ucap Prabowo.

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Prabowo menuturkan dirinya telah memantau berbagai kegiatan yang dilakukan TNI dalam memberikan pelayanan dan membantu masyarakat.

Dia menilai inisiatif tersebut menjadi bagian dari bentuk pengabdian prajurit kepada rakyat.

Presiden Prabowo Subianto memuji Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

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