menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » Puji Prabowo di Forum Board of Peace, Trump: Saya Tak Ingin Melawannya

Puji Prabowo di Forum Board of Peace, Trump: Saya Tak Ingin Melawannya

Puji Prabowo di Forum Board of Peace, Trump: Saya Tak Ingin Melawannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2).

Trump menyebutkan Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas, dan dihormati, serta menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Dalam sambutannya, Trump secara langsung menyampaikan kekagumannya kepada Prabowo.

Baca Juga:

“Dia adalah pria yang sangat saya sukai. Ia sangat tangguh. Saya tidak ingin berhadapan dengannya,” ujar Trump di hadapan para pemimpin dan delegasi negara yang hadir.

Trump juga menyoroti besarnya Indonesia yang dipimpin Prabowo.

Dia mengaku sempat terkejut ketika mengetahui jumlah penduduk Indonesia.

Baca Juga:

“Saya pernah bertanya, berapa banyak orang di Indonesia? Dia bilang 240 juta. Saya bilang, tidak mungkin! Coba katakan lagi, berapa banyak,” kata dia.

Menurut Trump, besarnya Indonesia mencerminkan tanggung jawab kepemimpinan yang tidak ringan.

Trump menyebutkan Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas, dan dihormati, serta menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI