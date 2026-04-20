menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Puji Sheila Dara, Ibunda Vidi Aldiano: Alhamdulillah Dia Selalu Tegar

Puji Sheila Dara, Ibunda Vidi Aldiano: Alhamdulillah Dia Selalu Tegar

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sheila Dara dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram/sheiladaisha

jpnn.com - Kepergian mendiang Vidi Aldiano tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tak terkecuali oleh sang istri, Sheila Dara.

Setelah beberapa waktu berlalu, kondisi istri mendiang pelantun Status Palsu itu tampak sudah jauh lebih tegar.

Ibunda Vidi Aldiano, Besbarini pun bersyukur melihat ketegaran hati menantunya itu.

Dia mengatakan, sejak awal Sheila Dara memang sudah mengetahui kondisi Vidi.

"Iya, Alhamdulillah Sheila sudah siap untuk menerima kondisi ini. Karena memang dari awal Sheila sudah tahu kondisinya. Dan Alhamdulillah Sheila selalu tegar," ujar Besbarini di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

Dia pun tak menampik rasa terharu dan bersyukur memiliki menantu seperti Sheila Dara.

Di tengah duka cita yang dirasakannya, pemain film Sore: Istri dari Masa Depan itu tetap mampu menunjukkan ketegaran hati yang luar biasa.

"Alhamdulillah Sheila selalu tegar. Tante sangat bersyukur punya menantu yang sangat luar biasa sekali," ucap Besbarini

Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3) setelah berjuang melawan kanker ginjal sejak 2019 silam

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

