Puji Visi Kerakyatan Presiden Prabowo, Misbakhun Ajak Konstituen Sukseskan MBG

Puji Visi Kerakyatan Presiden Prabowo, Misbakhun Ajak Konstituen Sukseskan MBG

Puji Visi Kerakyatan Presiden Prabowo, Misbakhun Ajak Konstituen Sukseskan MBG
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Kelurahan Blandongan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (16/10). Foto: Dokpri for JPNN.

jpnn.com - PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses persidangan dengan meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Kelurahan Blandongan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (16/10). 

Proyek itu merupakan realisasi program tanggung jawab sosial PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR.

Dalam kesempatan itu, Misbakhun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PT SMI yang telah menyalurkan program sosialnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Pasusuan. 

“Rehabilitasi Sungai Petung ini sebelumnya hanya 700 meter, kini menjadi 1.800 meter berkat optimalisasi bantuan PT SMI,” ujar Misbakhun.

Tampak hadir pada kegiatan itu, antara lain, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Toyyib, Assistant Vice President Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SMI Hendriko Leonard, para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kata Pasuruan, dan perwakilan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 10/JP. 

Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung terealisasi berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI.

“Saya berterima kasih kepada Yonzipur 10, masyarakat, dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkannya,” imbuh Misbakhun.

Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menambahkan PT SMI berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia melalui skema pembiayaan non-APBN.

Temui konstituen saat reses DPR, Misbakhun puji dan sosialisasikan MBG program andalan Presiden Prabowo Subianto.

