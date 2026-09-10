menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Pujian Prabowo untuk Demokrat: Pernah Berkuasa, Pernah Tidak, tetapi Tak Caci Maki

Pujian Prabowo untuk Demokrat: Pernah Berkuasa, Pernah Tidak, tetapi Tak Caci Maki

Pujian Prabowo untuk Demokrat: Pernah Berkuasa, Pernah Tidak, tetapi Tak Caci Maki
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Presiden Prabowo Subianto di satu acara. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji sikap politik Partai Demokrat termasuk ketika partai tersebut berada di luar pemerintahan.

Dia menilai Partai Demokrat tetap menunjukkan sikap yang baik meskipun pernah berada di puncak kekuasaan dan kemudian tidak lagi berada di pemerintahan.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9) malam.

Baca Juga:

Prabowo mengatakan perjalanan politik sebuah partai merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Menurut dia, Partai Demokrat pernah berada di pemerintahan dan maupun di luar kekuasaan.

“Bicara kan harus halus. Pernah di puncak, pernah di pemerintahan, tidak, tapi waktu tidak berkuasa, Partai Demokrat tidak caci maki,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

“Partai Demokrat tidak bakar-bakar,” lanjutnya.

Ketua Umum Partai Gerindra menuturkan sikap tersebut merupakan salah satu hal yang patut diapresiasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memuji sikap politik Partai Demokrat termasuk ketika partai tersebut berada di luar pemerintahan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI