Pujian Prabowo untuk Demokrat: Pernah Berkuasa, Pernah Tidak, tetapi Tak Caci Maki

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji sikap politik Partai Demokrat termasuk ketika partai tersebut berada di luar pemerintahan.

Dia menilai Partai Demokrat tetap menunjukkan sikap yang baik meskipun pernah berada di puncak kekuasaan dan kemudian tidak lagi berada di pemerintahan.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9) malam.

Prabowo mengatakan perjalanan politik sebuah partai merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Menurut dia, Partai Demokrat pernah berada di pemerintahan dan maupun di luar kekuasaan.

“Bicara kan harus halus. Pernah di puncak, pernah di pemerintahan, tidak, tapi waktu tidak berkuasa, Partai Demokrat tidak caci maki,” ucap Prabowo.

“Partai Demokrat tidak bakar-bakar,” lanjutnya.

Ketua Umum Partai Gerindra menuturkan sikap tersebut merupakan salah satu hal yang patut diapresiasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.