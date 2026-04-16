Pujian Setinggi Langit dari Djordje Jovicic setelah Satria Muda Rekrut Giorgi Bezhanishvili
jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Satria Muda Bandung berupaya untuk kompetitif di playoff IBL 2026 dengan mendatangkan Giorgi Bezhanishvili.
Pemain kelahiran 16 November 1998 itu diharapkan bisa menggantikan peran Chad Brown di posisi center.
Pelatih Satria Muda, Djordje Jovicic mengaku terkesan dengan permainan pemain asal Georgia tersebut.
Jebolan kampus University of Illinois itu mampu bermain dengan tempo cepat dari bertahan ke menyerang sehingga membuat dirinya impresif.
Diharapkan dengan gaya bermain yang lebih cair membuat Satria Muda menjadi tim yang kompetitif pada playoff IBL 2026.
“Giorgi membawa ukuran tubuh ideal, ketangguhan, dan pengalaman internasional yang membuat kami lebih kuat di area dalam,” ujar juru taktik asal Serbia itu.
Tidak berlebihan jika Djordje Jovicic memberikan pujian setinggi langit buat Giorgi Bezhanishvili.
Tercatat pemain bertinggi badan 206 cm itu punya curriculum vitae mentereng dengan pernah memperkuat Windy City Bulls di G-League bersama Yuki Kawamura.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
