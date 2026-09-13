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Pujian STY Untuk Para Pemain dan Presiden Persija

Pujian STY Untuk Para Pemain dan Presiden Persija
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Suporter Persija Jakarta memberikan dukungan kepada timnya yang menjamu Persib Bandung di SUGBK pada pekan kedua Super League di GBK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Juru taktik Persija Jakarta Shin Tae-yong menyanjung para pemainnya yang telah bekerja keras untuk memenangi laga pekan kedua Super League.

Menjamu petahana Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/9) sore WIB, Persija menang 2-1.

"Saya ingin menyampaikan, bahwa para pemain telah bekerja keras," ujarnya seperti dipetik dari halaman Persija.

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"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas kepercayaan dan dukungan penuh dari Presiden Klub kepada kami."

"Sebenarnya, karena Presiden Klub menyerahkan segala sesuatunya kepada saya, para pemain juga menyatukan hati menjadi satu,” ujar Shin Tae-yong.

Pujian STY kepada para pemainnya itu sejalan dengan perkembangan yang ditunjukkan Persija dalam dua pertandingan awal.

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Setelah meraih kemenangan atas Borneo FC pada laga perdana, Macan Kemayoran menerkam Maung Bandung.

"Para pemain melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mampu bertahan. Kami bisa menciptakan pijakan untuk menjalani liga. Dibandingkan pertandingan melawan Borneo FC, kali ini kami menunjukkan penampilan yang jauh lebih berkembang. Kesalahan umpan berkurang dan peluang gol yang diciptakan lebih banyak,” kata Shin Tae-yong. (pid/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

Pujian STY kepada para pemainnya itu sejalan dengan perkembangan yang ditunjukkan Persija.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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