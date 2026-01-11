menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pukul 10 Pemain Persija, Persib Juara Paruh Musim

Pukul 10 Pemain Persija, Persib Juara Paruh Musim

Pukul 10 Pemain Persija, Persib Juara Paruh Musim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Beckham Putra mencetak gol semata wayang dalam laga Persib vs Persija pada pekan ke-17 Super League. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhak nongkrong di puncak klasemen Super League seusai menaklukkan Persija Jakarta.

Pada laga pekan ke-17 atau week terakhir di putaran pertama, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB, Persib menang 1-0.

Persija bukan tanpa perlawanan. Namun, pada menit ke-53, Bruno Tubarao kena kartu merah yang membuat Macan Kemayoran kalah jumlah pemain.

Baca Juga:

Sebelum adanya kartu merah, Persija pun sudah tertinggal satu gol.

Baca Juga:

Persib bermain disiplin dalam bertahan.

Skor 1-0 cukup buat Persib menggusur Borneo FC.

Cek klasemen Super League setelah laga Persib vs Persija yang seru itu selesai. Nih sini...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI