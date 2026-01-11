Pukul 10 Pemain Persija, Persib Juara Paruh Musim
Minggu, 11 Januari 2026 – 17:45 WIB
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhak nongkrong di puncak klasemen Super League seusai menaklukkan Persija Jakarta.
Pada laga pekan ke-17 atau week terakhir di putaran pertama, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB, Persib menang 1-0.
Persija bukan tanpa perlawanan. Namun, pada menit ke-53, Bruno Tubarao kena kartu merah yang membuat Macan Kemayoran kalah jumlah pemain.
Sebelum adanya kartu merah, Persija pun sudah tertinggal satu gol.
Persib bermain disiplin dalam bertahan.
Skor 1-0 cukup buat Persib menggusur Borneo FC.
Cek klasemen Super League setelah laga Persib vs Persija yang seru itu selesai. Nih sini...
