Pukul Australia, Indonesia Masuk 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026

jpnn.com - TIANJIN - Timnas voli putri Indonesia memastikan langkah ke perempat final AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026 atau Kejuaraan Voli Putri Asia 2026.

Kepastian tersebut didapatkan Medi Yoku dan kolega seusai menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) melawan Australia di Tianjin, China, Rabu (26/8) sore.

Pada laga ini Arsela Nuari Purnama kembali menjadi bintang seusai mencetak 14 angka.

Adapun pemain lainnya yang mencetak double digit, yakni Ersandrina Devega dengan tambahan 14 poin.

Dengan kemenangan ini, Indonesia menjadi runner up Pool B dengan raihan enam angka hasil dua kali kemenangan.

Tailan keluar sebagai juara grup seusai dalam tiga laga tidak terkalahkan.

Kemungkinan skuad asuhan Marcos Sugiyama itu akan jumpa Iran pada babak perempat final.

Sejauh ini tim asuhan Alireza Tolookian itu merupakan runner up Pool A di bawah China.