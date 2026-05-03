Pukul China 3-1, Korea Juara Uber Cup 2026
jpnn.com - HORSENS – Korea menjadi juara Uber Cup 2026 setelah menaklukkan petahana China pada final di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Minggu (3/5) malam WIB.
Tim Negeri Ginseng membuat kejutan pada line up, dengan memecah ganda putri. Taktik yang terbukti jitu.
Korea mengambil poin di dua nomor tunggal putri dan satu ganda putri.
Kejutan terjadi di match 3, nomor tunggal putri.
Kim Ga Eun secara tak terduga mengalahkan Chen Yu Fei.
Hasil yang membuat skor menjadi 2-1. Ganda putri dadakan Korea pun memastikan kemenangan timnya dari China.
Ini gelar ketiga Korea di Uber Cup setelah 2010 dan 2022. Pada final di dua edisi tersebut, Korea juga mengalahkan China. (bwf/jpnn)
