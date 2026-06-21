Pukul Marshal, Marco Bezzechhi Dilarang Ikuti Balapan Utama MotoGP Ceko 2026

jpnn.com - JAKARTA - Marco Bezzecchi dilarang mengikuti balapan utama MotoGP 2026 di Sirkuit Masaryk, Brno, Minggu (21/6).

Laman MotoGP pada Minggu (21/6), menyebutkan pembalap Aprilia Racing itu dijatuhi hukuman setelah terlibat insiden dengan Marshal dalam sesi sprint race.

Dokumen Steward FIM MotoGP, menjelaskan bahwa mereka telah menskors Bezzecchi dengan menyatakan bahwa, “Setelah kecelakaan, Anda mendorong dan memukul Marshal sirkuit yang mencoba mengevakuasi motor Anda".

Tindakan tidak terpuji tersebut melanggar Pasal 3.3.2.2, tentang tindakan yang "merugikan kepentingan olahraga".

Setelah sidang dengan Bezzecchi untuk mendengarkan pembelaan, Steward FIM MotoGP mengonfirmasi hukuman mereka adalah skorsing dari MotoGP Ceko, sehingga pembalap Italia itu tidak akan balapan pada Minggu.

Aprilia berhak mengajukan banding dalam waktu satu jam setelah pengumuman hukuman.

Hukuman ini merugikan Bezzecchi yang berada di peringkat pertama klasemen MotoGP 2026 dengan 180 poin, unggul 15 angka dari Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap berusia 27 tahun itu berhasil menjadi yang tercepat di seri Thailand, Brasil, Amerika Serikat dan Italia. (antara/jpnn)