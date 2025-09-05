Pukul Naomi Osaka, Amanda Anisimova Masuk Final US Open 2025

jpnn.com - NYC - Petenis Amerika Serikat ranking sembilan dunia Amanda Anisimova menantang peringkat satu dunia dari Belarusia Aryna Sabalenka di final US Open 2025.

Anisimova lulus ke final setelah menaklukkan mantan petenis nomor satu dunia Naomi Osaka (Jepang) yang sepertinya kembali ke bentuk permainan terbaik.

Dalam pertarungan di Arthur Ashe Stadium, New York City, Jumat (5/9) siang WIB, Anisimova menang rubber set 6(4)-7(7), 7(7)-6(3), 6-3.

Penonton di tribune tampak ikut tegang menyaksikan semifinal kedua itu.

Ada saat Osaka tampak seperti akan memenangi pertandingan, tetapi Anisimova membalikkan keadaan. Sebaliknya, ada momen Anisimova tampak akan menyudahi perlawanan Osaka, tetapi malah gagal.

"Dia (Naomi Osaka) bermain tenis dengan luar biasa dan ia telah kembali ke tempatnya. Saya katakan kepadanya bahwa saya salut karena dia seperti lahir kembali dan bermain di level ini. Gila sekali. Saya tak pernah benar-benar yakin bisa sampai ke final hingga poin terakhir," tutur Anisimova.

“Pada akhirnya, saya hanya berusaha untuk berjuang dan menikmati pertandingan hebat ini," imbuhnya.

Anisimova akan berhadapan dengan Aryna Sabalenka di final.