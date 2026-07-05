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Pukul Paraguay, Prancis Ketemu Maroko di Perempat Final

Pukul Paraguay, Prancis Ketemu Maroko di Perempat Final
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Kapten Prancis Kylian Mbappe (10) dalam sebuah adegan saat timnya menghadapi Paraguay di 16 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - PHILADELPHIA - Kylian Mbappe mencetak gol ke-7 di Piala Dunia 2026 yang mengantar Prancis menang tipis 1-0 dari Paraguay pada 16 Besar di Philadelphia Stadium, Minggu (5/7) pagi WIB.

Mbappe mencetak gol melalui penalti di babak kedua untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang sengit di Philadelphia.

Kapten Prancis itu menyamai gol Lionel Messi, bahkan unggul persaingan Sepatu Emas (top skor Piala Dunia) 2026 lantaran lebih banyak membuat asistensi.

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Pukul Paraguay, Prancis Ketemu Maroko di Perempat Finalfifa

Paraguay sempat membuat Prancis frustrasi karena disiplin dalam bertahan dan keras saat duel one on one.

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Kini Prancis harus bersiap menghadapi Maroko di perempat final, Jumat, 10 Juli.

"Ini sangat bagus bagi kami untuk mengalami pertandingan seperti itu. Kami menunjukkan bahwa kami bukan hanya tim yang mampu bermain sepak bola menyerang. Sekarang, fokus kepada Maroko. Kami sangat menantikan menghadapi mereka, karena kami tahu mereka adalah tim yang sangat bagus," ujar Mbappe. (fifa/jpnn)

Prancis harus bersiap lebih baik menghadapi Maroko di perempat final Piala Dunia 2026, Jumat, 10 Juli.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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