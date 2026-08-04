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Pukul Persija, Persib Finalis Pertama Piala Presiden 2026

Pukul Persija, Persib Finalis Pertama Piala Presiden 2026
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Skuad Persib Bandung bersukacita. Foto: Barly Isham/persib

jpnn.com - GIANYAR – Persib Bandung menjadi finalis pertama Piala Presiden 2026.

Juara bertahan Super League itu menembus partai puncak seusai menundukkan Persija Jakarta 2-1.

Persib mendulang dua gol di babak pertama melalui Uilliam Barros di menit ke-22.

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Kemudian melalui Balsa Sekulic di menit ke-28 (penalti).

Sementara itu, Persija baru bisa memperkecil kedudukan pada menit ke-86 melalui Kwon Chang-hoon.

Laga ini juga menjadi panggung debut Mariano Peralta bersama Persib Bandung.

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Pemain Argentina yang pindah dari Borneo FC itu masuk pada menit ke-89.

Persib kini menunggu pemenang semifinal kedua Piala Presiden 2026 antara Persebaya Surabaya vs Arema FC. (fs/jpnn)

Laga Persib vs Persija di semifinal Piala Presiden 2026 juga menjadi panggung debut Mariano Peralta.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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