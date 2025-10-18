menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pukul Persik, Borneo FC Jaga Rekor Menang 100 Persen, Gila!

Pukul Persik, Borneo FC Jaga Rekor Menang 100 Persen, Gila!

Pukul Persik, Borneo FC Jaga Rekor Menang 100 Persen, Gila!
Borneo FC Vs Persik Kediri di Segiri. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC Samarinda belum bosan menang di BRI Super League.

Menjamu Persik Kediri di Stadion Segiri, Sabtu (18/10) sore WIB, Borneo FC menang 2-0.

Gol dari Pesut Etam -julukan Borneo FC, lahir dari kaki Douglas Coutinho di menit ke-74 dan Maicon Souza di menit ke-78.

Baca Juga:

Dua gol itu berasal dari asistensi gelandang serang Mariano Peralta.

Baca Juga:

Itu kemenangan ke-7 dari tujuh pertandingan yang dilakoni Borneo FC. Tak pernah kalah juga imbang, selalu menang.

Sebelum Persik Kediri, enam korban Borneo FC ialah Persija Jakarta, Persis Solo, PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara, PSBS Biak, dan Bhayangkara FC. (adk/jpnn)

Borneo FC Samarinda sudah memakan tujuh korban di awal BRI Super League musim ini. Luar biasa...


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

