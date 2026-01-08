menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pukul Wakil Tuan Rumah, Jojo Masuk 8 Besar Malaysia Open 2026

Pukul Wakil Tuan Rumah, Jojo Masuk 8 Besar Malaysia Open 2026

Pukul Wakil Tuan Rumah, Jojo Masuk 8 Besar Malaysia Open 2026
Jonatan Christie. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Jonatan Christie a.k.a Jojo menjadi duta pertama Indonesia yang memastikan tempat di perempat final Malaysia Open 2026 Super 1000.

Itu setelah peringkat empat dunia tersebut membungkam wakil tuan rumah Leong Jun Hao pada 16 Besar di Axiata Arena, KL, Kamis (8/1) siang WIB.

Jojo mengalahkan pemain ranking 28 dunia itu dengan straight game 21-18, 21-11.

Awak BWF melaporkan, laga Jojo vs Leong berakhir setelah 55 menit.

Hasil itu membuat Jojo menyamakan head to head dengan Leong menjadi 3-3.

Di perempat final besok, Jojo akan ketemu dengan pemenang dari partai 16 Besar Lu Guang Zu (China) vs Kodai Naraoka (Jepang).

Hingga pukul 13.00 WIB, baru Jojo yang membawa Merah Putih ke 8 Besar Malaysia Open 2026.

Pemain-pemain lainnya masih mengayun raket dan menunggu jadwal pertandingan hari ini.

Selain Jojo, sudah ada dua tunggal putra lainnya yang juga lulus ke 8 Besar Malaysia Open 2026.

