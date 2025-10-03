Pukulan Telak! Emil Audero Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia di Putaran Empat

jpnn.com - Emil Audero dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia pada putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Cedera otot betis yang belum pulih membuat kiper kelahiran Mataram itu harus menepi dari dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak.

Konfirmasi Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengonfirmasi kabar absennya Emil.

Kluivert mengatakan sudah berkomunikasi langsung setelah Emil menjalani pemeriksaan MRI.

"Emil memastikan dirinya tidak bisa bermain. Ini tentu kerugian besar karena kualitasnya sangat penting bagi tim."

"Penampilan terakhirnya menunjukkan dia punya peran vital di bawah mistar," ujar Kluivert.

Laga Berat Menanti Indonesia

Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City, sebelum berjumpa Irak tiga hari berselang di tempat yang sama.

Tanpa Emil, sektor penjaga gawang Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh Maarten Paes, Ernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya.