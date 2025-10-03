menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pukulan Telak! Emil Audero Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia di Putaran Empat

Pukulan Telak! Emil Audero Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia di Putaran Empat

Pukulan Telak! Emil Audero Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia di Putaran Empat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Emil Audero dalam sebuah pertandingan bersama Cremonense. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

jpnn.com - Emil Audero dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia pada putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Cedera otot betis yang belum pulih membuat kiper kelahiran Mataram itu harus menepi dari dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak.

Konfirmasi Patrick Kluivert

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengonfirmasi kabar absennya Emil.

Baca Juga:

Kluivert mengatakan sudah berkomunikasi langsung setelah Emil menjalani pemeriksaan MRI.

"Emil memastikan dirinya tidak bisa bermain. Ini tentu kerugian besar karena kualitasnya sangat penting bagi tim."

"Penampilan terakhirnya menunjukkan dia punya peran vital di bawah mistar," ujar Kluivert.

Baca Juga:

Laga Berat Menanti Indonesia

Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City, sebelum berjumpa Irak tiga hari berselang di tempat yang sama.

Tanpa Emil, sektor penjaga gawang Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh Maarten Paes, Ernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya.

Emil Audero dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia pada putaran empat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI