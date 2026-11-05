menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pulang dari Australia, Persib Bandung Dihadapkan Tantangan yang Tak Kalah Berat

Pulang dari Australia, Persib Bandung Dihadapkan Tantangan yang Tak Kalah Berat

Pulang dari Australia, Persib Bandung Dihadapkan Tantangan yang Tak Kalah Berat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duel Persib Bandung (jersei putih) vs Melbourne Victory (jersei hitam) pada matchday keempat AFC Champions League Two (ACL Two). Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung belum bisa menikmati waktu istirahat panjang setelah menyelesaikan lawatan ke Australia.

Thom Haye dan kolega kini harus segera bersiap menghadapi pertandingan berikutnya di kompetisi domestik, meski kondisi fisik mereka belum sepenuhnya pulih.

Waktu yang tersedia untuk memulihkan kondisi pemain terbilang terbatas. Sebab, Maung Bandung sudah ditunggu pertandingan berikutnya hanya beberapa hari setelah menghadapi Melbourne Victory.

Baca Juga:

Waktu Pemulihan Persib Sangat Terbatas

Persib dijadwalkan meladeni Java United pada pekan kesembilan Super League 2026/27 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026).

Kondisi ini membuat Persib harus cermat mengatur waktu istirahat dan latihan.

Tim pelatih tidak bisa sembarangan menyusun program persiapan karena para pemain baru saja melewati perjalanan internasional yang cukup menguras tenaga.

Baca Juga:

Dedi Kusnandar Pastikan Pemain Langsung Beristirahat

Gelandang Persib Dedi Kusnandar menjelaskan bahwa timnya belum akan menjalani latihan setibanya di Semarang.

Para pemain akan memanfaatkan malam tersebut untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang.

Persib Bandung menghadapi jadwal padat setelah melawan Melbourne Victory. Dedi Kusnandar mengungkap kondisi tim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co