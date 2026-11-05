Pulang dari Australia, Persib Bandung Dihadapkan Tantangan yang Tak Kalah Berat

jpnn.com - Persib Bandung belum bisa menikmati waktu istirahat panjang setelah menyelesaikan lawatan ke Australia.

Thom Haye dan kolega kini harus segera bersiap menghadapi pertandingan berikutnya di kompetisi domestik, meski kondisi fisik mereka belum sepenuhnya pulih.

Waktu yang tersedia untuk memulihkan kondisi pemain terbilang terbatas. Sebab, Maung Bandung sudah ditunggu pertandingan berikutnya hanya beberapa hari setelah menghadapi Melbourne Victory.

Waktu Pemulihan Persib Sangat Terbatas

Persib dijadwalkan meladeni Java United pada pekan kesembilan Super League 2026/27 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026).

Kondisi ini membuat Persib harus cermat mengatur waktu istirahat dan latihan.

Tim pelatih tidak bisa sembarangan menyusun program persiapan karena para pemain baru saja melewati perjalanan internasional yang cukup menguras tenaga.

Dedi Kusnandar Pastikan Pemain Langsung Beristirahat

Gelandang Persib Dedi Kusnandar menjelaskan bahwa timnya belum akan menjalani latihan setibanya di Semarang.

Para pemain akan memanfaatkan malam tersebut untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang.