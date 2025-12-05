Pulang dari Inggris, Ipda Haidar Siapkan Roadmap Baru Atasi Kemacetan Indonesia

menu
Ipda M. Haidar Yaafi, S.Tr.K., M.Sc., Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Upaya peningkatan kualitas penanganan lalu lintas di Indonesia, mendapat dorongan baru setelah perwira muda Korlantas Polri, Ipda M. Haidar Yaafi, S.Tr.K., M.Sc., kembali ke Tanah Air seusai menuntaskan studi magister di University of Edinburgh, Skotlandia, dengan predikat Distinction.

Hasil studinya melahirkan sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai dapat menjadi arah baru mitigasi kemacetan di kota-kota besar Indonesia.

Dalam disertasinya, Haidar menyoroti kemacetan sebagai persoalan sistemik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pelebaran jalan atau rekayasa fisik.

Dia menilai tantangan lalu lintas di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya membutuhkan pendekatan terpadu yang memadukan sains, kebijakan, dan perubahan perilaku.

Berdasarkan penelitian tersebut, Haidar mengusulkan tiga pilar utama penanganan kemacetan, yaitu intervensi kebijakan berbasis data seperti Electronic Road Pricing (ERP), pemodelan transportasi berbasis sains untuk memprediksi dampak kebijakan, serta penguatan perubahan budaya masyarakat melalui integrasi fasilitas publik dan pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD).

“Pendekatan baru ini mengajarkan kami melihat kemacetan sebagai persoalan kebijakan, rekayasa, dan budaya sekaligus,” ujar Haidar, dalam keterangannya, Jumat (5/12).

Dia menambahkan bahwa integrasi analisis ilmiah dalam penyusunan kebijakan dapat membantu pemerintah merumuskan langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang keahlian di bidang transport modelling, Haidar menyatakan kesiapan mendukung Korlantas dalam mengembangkan model prediktif yang diperlukan untuk mengurangi risiko kebijakan tidak efektif akibat minimnya analisis mendalam sebelum implementasi.

Ipda Haidar kembali ke Indonesia dengan predikat Distinction dan membawa rekomendasi sains atasi macet.

