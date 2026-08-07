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Pulang dari Pengajian, 2 Remaja Dianiaya & Dituduh Begal

Pulang dari Pengajian, 2 Remaja Dianiaya & Dituduh Begal
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Kasie Humas Polresta Karawang Ipda Cep Wildan. (ANTARA/Ali Khumaini)

jpnn.com, KARAWANG - Aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan mendalami keterangan saksi untuk mengusut kasus penganiayaan dua remaja yang disangka begal seusai mengikuti pengajian di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang, Jabar.

Kasie Humas Polresta Karawang Ipda Cep Wildan memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak yang bertanggung jawab.

Dua remaja yang menjadi korban penganiayaan setelah disangka begal itu masing-masing berinisial AM (15), warga Kampung Krajan, Desa Jayakerta, Karawang serta MA (16), warga Kampung Kulo Pipisan, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

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Dia mengatakan peristiwa itu bermula ketika kedua korban baru pulang dari pengajian dan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan sedang.

Saat melintas di lokasi kejadian sekitar pukul 23.30 WIB, keduanya dihadang oleh sejumlah warga yang melemparkan kayu ke tengah jalan hingga korban terjatuh dari sepeda motor.

Setelah terjatuh, kedua korban kembali menjadi sasaran pelemparan termos berisi air panas yang mengenai tubuh mereka.

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Saat itu juga, kedua korban kemudian diinterogasi dan dituduh sebagai pelaku begal. Setelah menjelaskan bahwa mereka baru pulang dari pengajian, keduanya selanjutnya dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

"Kejadiannya terjadi di Jalan Cilutung, Dusun Sukawijaya, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes, pada Jumat malam (31/7)," katanya.

Dua orang remaja di Karawang menjadi korban penganiayaan dan dituduh sebagai pelaku begal.

Sumber Antara
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