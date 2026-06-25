menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pulang Latihan Muaythai, Wanita Dijambret, Hp Raib

Pulang Latihan Muaythai, Wanita Dijambret, Hp Raib

Pulang Latihan Muaythai, Wanita Dijambret, Hp Raib
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi penjambretan. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Seorang wanita dijambret di Jalan Biru Laut, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (23/6) malam.

Korban yang baru pulang latihan bela diri Thailand Muaythai harus kehilangan handphone (Hp).

Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim mengatakan korban tengah berdiri di pinggir jalan sebelum kehilangan handphonenya.

Baca Juga:

“Korban ini seorang perempuan berinisial RG yang kehilangan ponsel miliknya karena direbut paksa pelaku menggunakan sepeda motor,” kata Kiki, Rabu.

Dia mengatakan pengejaran ini dilakukan setelah aksi pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) dan meluas di media sosial sehingga petugas langsung melakukan pemeriksaan lokasi kejadian perkara.

“Kami telah memeriksa sejumlah saksi dan mengarahkan korban untuk membuat laporan polisi,” kata dia.

Baca Juga:

Pihaknya juga telah mengantongi video aksi penjambretan tersebut dan tim terus melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku.

“Kami terus bekerja mengejar pelaku,” kata dia.

Hati-hati main Hp di pinggir jalan. Wanita ini dijambret seusai pulang latihan Muaythai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI