Pulang Latihan Muaythai, Wanita Dijambret, Hp Raib

jpnn.com, JAKARTA - Seorang wanita dijambret di Jalan Biru Laut, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (23/6) malam.

Korban yang baru pulang latihan bela diri Thailand Muaythai harus kehilangan handphone (Hp).

Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Kiki Tanlim mengatakan korban tengah berdiri di pinggir jalan sebelum kehilangan handphonenya.

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“Korban ini seorang perempuan berinisial RG yang kehilangan ponsel miliknya karena direbut paksa pelaku menggunakan sepeda motor,” kata Kiki, Rabu.

Dia mengatakan pengejaran ini dilakukan setelah aksi pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) dan meluas di media sosial sehingga petugas langsung melakukan pemeriksaan lokasi kejadian perkara.

“Kami telah memeriksa sejumlah saksi dan mengarahkan korban untuk membuat laporan polisi,” kata dia.

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Pihaknya juga telah mengantongi video aksi penjambretan tersebut dan tim terus melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku.

“Kami terus bekerja mengejar pelaku,” kata dia.