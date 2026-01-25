Pulang Mengamen, Remaja Palembang Hilang Terseret Arus Sungai Musi
Remaja asal Palembang Rizky Romadon (15) dilaporkan hilang tenggelam.
Peristiwa itu terjadi saat korban yang diketahui berprofesi sebagai pengamen angklung keliling mandi di tepi Sungai Musi pada Sabtu (24/1) pagi sekitar pukul 10.15 WIB.
Saat itu, korban bersama tiga rekannya yang sama-sama berasal dari Palembang baru saja mengamen.
"Korban tersebut derasnya arus sungai, meskipun rekan lainnya sempat memberikan pertolongan. Namun, korban tetap terbawa arus," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Minggu (25/1).
Raymond menyampaikan pihaknya baru mendapatkan informasi kejadian tersebut kemarin sore sekitar pukul 17.30 WIB.
"Tim langsung berangkat menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian terhadap korban," katanya.
Saat ini, tim masih melakukan pencarian dibantu unsur SAR dari TNI/Polri, BPBD, sukarelawan dan masyarakat.(mrk/jpnn)
Tim SAR Palembang masih mencari remaja Palembang yang hilang terseret arus sungai Musi sejak Sabtu pagi (24/1)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
