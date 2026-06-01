Pulau Untung Jawa Diserbu Ribuan Pengunjung, Berdampak pada Ekonomi Masyarakat

Petugas mengawasi pengunjung yang tengah menikmati kawasan pantai di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Minggu (31/5/2026). ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

jpnn.com, JAKARTA - Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, diserbu ribuan pengunjung.

Tercatat sebanyak 2.031 pengunjung menikmati masa libur panjang akhir pekan pada Minggu (31/5).

“Mayoritas wisatawan datang melalui Dermaga Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, menggunakan kapal-kapal penyeberangan tradisional,” kata Lurah Pulau Untung Jawa Muslim di Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, sebanyak 40 wisatawan tiba melalui Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara.

Dia mengatakan tingginya angka kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan daya tarik Pulau Untung Jawa sebagai destinasi wisata bahari yang mudah dijangkau dari Jakarta dan sekitarnya.

"Kami bersyukur kunjungan wisatawan pada akhir pekan ini cukup tinggi, mencapai lebih dari dua ribu orang,” ujar Muslim.

Menurut dia, tingginya jumlah pengunjung itu menunjukkan Pulau Untung Jawa masih menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur bersama keluarga dan kerabat.

Pihak kelurahan bersama unsur terkait pun telah melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah titik wisata guna memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban selama aktivitas wisata berlangsung.

Tingginya jumlah kunjungan ke Pulau Untung Jawa memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

