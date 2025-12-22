menu
Pulih dari Cedera, Daniel Marthin dan Ester Nurumi Tri Wardoyo Masih Diuji Mental

Daniel Marthin. Foto: pbsi

jpnn.com - PBSI memastikan kondisi Daniel Marthin dan Ester Nurumi Nurumi Tri Wardoyo menunjukkan perkembangan positif seusai mengalami cedera serius.

Meski demikian, federasi belum akan terburu-buru menurunkan keduanya dalam pertandingan resmi demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan karier mereka.

Daniel dan Ester Tunjukkan Perkembangan Positif

Dokter Pelatnas PBSI, dr. Retno, SpKO, menjelaskan bahwa Daniel sebelumnya harus menjalani tindakan operasi pembersihan sendi atau arthroscopy debridement setelah mengalami cedera lutut kiri saat tampil di Piala Sudirman 2025.

Sementara itu, Ester sempat mengalami retak pada pangkal tulang kering kanan (shin bone fracture) ketika menjalani sesi latihan di Pelatnas pada September 2025.

"Kami ingin menyampaikan bahwa kondisi Daniel dan Ester saat ini sudah pulih dari cedera yang dialaminya," ucap dr. Retno.

PBSI Pilih Langkah Hati-hati demi Keselamatan Atlet

Meski sudah dinyatakan pulih, Daniel dan Ester masih menjalani seluruh tahapan pemulihan lanjutan di bawah pengawasan ketat tim medis.

Proses tersebut tidak hanya berfokus pada penyembuhan cedera, tetapi juga mencakup penguatan fisik secara bertahap untuk memastikan kondisi tubuh keduanya benar-benar stabil.

"Saat ini Daniel dan Ester tengah melalui seluruh tahapan pemulihan dengan mengikuti instruksi tim dokter secara disiplin," jelas dr. Retno.

