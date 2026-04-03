Pulih dari Cedera, Daniel Marthin Kembali Dipasangkan dengan Leo Rolly Carnando

jpnn.com - JAKARTA - Daniel Marthin akan kembali dipasangkan dengan Leo Rolly Carnando di sektor ganda putra Pelatnas Cipayung.

Daniel akan kembali bermain seusai absen selama satu tahun karena cedera.

Pemain asal klub PB Djarum itu kali terakhir berlaga di Sudirman Cup 2025 pada 27 April silam.

Dengan pulihnya Daniel, PBSI kembali memasangkan pemain kelahiran 31 Juli 2001 itu dengan Leo, setelah mereka terakhir bersama pada Indonesia Open 2024.

Duet Leo/Daniel dijadwalkan akan kembali berlaga di Thailand Open 2026 pada 12 Mei mendatang.

Pasangan Leo, yakni Bagas Maulana, akan berduet dengan pemain muda, Muh Putra Erwiansyah yang sebelumnya bermain bareng Daniel Edgar Marvino.

Pasangan Leo/Daniel sepanjang karier mereka telah mempersembahkan empat gelar dari enam kesempatan tampil di final.

Raihan gelar terakhir pasangan asal PB Djarum itu pada Indonesia Masters 2024, dengan mengalahkan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 21-12, 20-22, 21-11.(mcr16/jpnn)