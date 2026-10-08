Pulihkan Penglihatan, JEC & Gerakan Matahati Gelar Operasi Katarak Gratis bagi 101 Pasien

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Gerakan Matahati, bersama JEC Eye Hospitals and Clinics, Lions Eye Bank Jakarta (LEBJ), dan Lions Club Indonesia mengadakan bakti sosial dengan menggelar operasi katarak bagi masyarakat yang kurang mampu di Jakarta Barat pada Kamis (10/8).

Sebanyak 101 pasien akan menjalani operasi katarak gratis di jaringan JEC Eye Hospitals and Clinics sepanjang Oktober hingga Desember 2026.

Program bakti sosial tersebut diadakan untuk memperingati 101 tahun kelahiran pendiri Gerakan Matahati, Pandji Wisaksana.

Selain itu, program tersebut itu juga mendukung target Gerakan Matahati 1.010 operasi katarak gratis bagi masyarakat hingga akhir tahun.

Ketua Pelaksana Matahati Wandi S. Brata mengatakan program ini melanjutkan perjalanan panjang Gerakan Matahati.

Menurut dia, hingga saat ini Gerakan Matahati membantu memfasilitasi 27.500 operasi katarak tanpa biaya.

“Sejak 2008, Matahati menghimpun dukungan berbagai pihak untuk membuka akses operasi katarak bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagi kami, semangat yang beliau rintis akan terus berarti selama dapat diteruskan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Wandi.

Kebutuhan untuk penanganan kesehatan mata hingga saat ini tetap besar.