Puluhan Dapur MBG Ditutup Sepihak, Calon Mitra BGN Geruduk DPRD Sulsel

jpnn.com, MAKASSAR - Ratusan demonstran yang merupakan para calon mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (15/8).

Mereka memprotes penutupan puluhan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara sepihak di Sulsel.

Dalam aksinya, mereka melakukan orasi dan membentangkan sejumlah spanduk terkait tuntutan mereka.

Salah satu tuntutan mereka adalah mencopot Direktur Kerjasama dan Mitra BGN. Mereka juga mendesak agar Direktur Wilayah 9 BGN diturunkan.

Aksi demonstrasi sempat memanas saat pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk ke halaman kantor DPRD yang dijaga ketat oleh puluhan polisi dari Polrestabes Makassar dan Satpol PP.

Beberapa di antaranya bahkan melompati dan menendang pagar besi agar aspirasi mereka dapat diterima oleh dewan.

Koordinator Lapangan Rafli Tanda menaruh curiga ada persaingan tidak sehat dalam penentuan mitra MBG.

Kuat dugaan penentuan kemitraan hanya dilakukan melalui email, tanpa ada pengecekan langsung di lapangan dengan alasan kuota sudah penuh.