Puluhan Drum Hangus dalam Kebakaran, Polisi Usut Dugaan Penampungan BBM di Prabumulih

jpnn.com - Kobaran api yang membakar sebuah rumah di Jalan Lematang Jaya, Kelurahan Arimbi Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Rabu (19/8/2026) malam mengungkap temuan yang kini menjadi perhatian polisi.

Di lokasi kebakaran, petugas menemukan puluhan drum berukuran besar serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM).

Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Api pertama kali diketahui muncul dari bagian belakang rumah milik warga berinisial D (45).

Saksi berinisial M (45) yang mendapat informasi mengenai kebakaran tersebut kemudian menghubungi Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat untuk meminta bantuan.

Tak lama berselang, lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran api. Api dinyatakan padam sekitar pukul 22.00 WIB.

Pasca kebakaran, polisi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Petugas juga mendokumentasikan serta menginventarisasi sejumlah barang yang ditemukan di lokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal cukup menarik perhatian. Petugas menemukan 47 drum kaleng berkapasitas 220 liter, empat mesin pompa air, dua baby tank plastik berkapasitas 1.000 liter yang tersisa rangkanya, satu sepeda motor, satu mobil, serta satu mesin kompresor.

Polisi menduga peralatan dan wadah tersebut berkaitan dengan aktivitas penyimpanan BBM. Namun, dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman.