Puluhan Kendaraan Mewah Milik Doni Salmanan Dilelang, Harga Mulai Rp 69 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan kendaraan mewah milik terpidana kasus penipuan robot trading dan tindak pidana pencucian uang, Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan dilelang oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sebanyak 12 unit kendaraan mewah dari berbagai merek yang terdri dari enam mobil dan roda roda atau motor.

“Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction open bidding yang diakses pada alamat domain lelang.go.id,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/10).

Baca Juga: Wujud Kendaraan Mewah Milik Doni Salmanan yang Dilelang Kejagung

Anang mengatakan lelang dilaksanakan pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Adapun batas akhir penawaran adalah pada hari yang sama pada pukul 14.30 WIB.

Kendaraan yang dilelang itu terdiri dari berbagai merek, mulai dari Porsche, Lamborghini, Ducati, hingga Kawasaki.

Baca Juga: Hukuman Doni Salmanan Diperberat

Dia menyebut, syarat peserta lelang adalah perseorangan yang memiliki tanda Pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ataupun badan hukum yang memiliki akta pendirian dan perubahannya (jika ada) dan KTP sesuai nama yang tertera dalam akta perusahaan dan kuasanya (apabila dikuasakan).

Selain itu, peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang yang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang.