Puluhan Lulusan SCB Lanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Cendekia Baznas (SCB) kembali mencatatkan prestasi melalui para santrinya yang berhasil diterima di sejumlah perguruan tinggi serta meraih berbagai pencapaian akademik dan nonakademik selama menempuh pendidikan.

Keberhasilan tersebut disampaikan dalam acara wisuda santri SCB yang digelar di Bogor, Jawa Barat, belum lama ini.

Program pendidikan berbasis beasiswa itu dinilai mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan capaian para santri menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi.

Menurut Idy, pihaknya akan terus memperkuat pengembangan SCB, baik melalui peningkatan fasilitas maupun penyempurnaan kurikulum pendidikan agar dapat mencetak lebih banyak generasi unggul.

"Kami juga mengundang para muzaki untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya, salah satunya guna mendukung pengembangan Sekolah Cendekia Baznas," ujar Idy, dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Salah satu lulusan SCB, Ihza Fauzan Hamizan, mengaku berhasil diterima di dua perguruan tinggi sekaligus. Ia memperoleh beasiswa penuh di Universitas Trisakti dan Golden Ticket di Universitas Negeri Malang.

"Alhamdulillah, saya sudah diterima di dua kampus. Pertama, Universitas Trisakti dengan beasiswa penuh 100 persen dan Golden Ticket di Universitas Negeri Malang," kata Ihza.