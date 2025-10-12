menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Modifikasi » Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat

Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat

Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10).

Ajang kontes modifikasi tahunan itu menghadirkan dua kategori utama, yaitu Street Maxi dan Super Maxi.

Keduanya terbuka untuk empat lini andalan Yamaha Xmax, Nmax, Aerox, dan Lexi.

Baca Juga:

Perwakilan tim juri CustoMaxi 2025 dari Nakano Garage, Riki Hidayat mengungkapkan CustoMAXI Jabodetabek itu diikuti puluhan motor modifikasi dengan konsep yang menarik.

Dia mengakui persaingan CustoMAXI Jabodetabek itu cukup ketat.

Penilaian poinya beda tipis terutama di kelas Street Aerox dan Nmax.

Baca Juga:

"Yang paling sulit menentukan yang di kelas Street aerox dan Nmax karena perbedaanya tipis banget," kata dia saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/10).

Dia menjelaskan konsep modifikasi yang ditampilkan membuat dewan juri harus jeli dalam memberikan penilaian.

Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI