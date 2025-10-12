Puluhan Modifikator Adu Kreativitas di CustoMAXI Jabodetabek 2025, Persaingan Ketat
jpnn.com, TANGERANG - Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10).
Ajang kontes modifikasi tahunan itu menghadirkan dua kategori utama, yaitu Street Maxi dan Super Maxi.
Keduanya terbuka untuk empat lini andalan Yamaha Xmax, Nmax, Aerox, dan Lexi.
Perwakilan tim juri CustoMaxi 2025 dari Nakano Garage, Riki Hidayat mengungkapkan CustoMAXI Jabodetabek itu diikuti puluhan motor modifikasi dengan konsep yang menarik.
Dia mengakui persaingan CustoMAXI Jabodetabek itu cukup ketat.
Penilaian poinya beda tipis terutama di kelas Street Aerox dan Nmax.
"Yang paling sulit menentukan yang di kelas Street aerox dan Nmax karena perbedaanya tipis banget," kata dia saat ditemui di lokasi, Sabtu (12/10).
Dia menjelaskan konsep modifikasi yang ditampilkan membuat dewan juri harus jeli dalam memberikan penilaian.
Kontes CustoMAXI Jabodetabek yang berlangsung di QBIG, BSD City, Tangerang menjadi pusat perhatian bagi pencinta modifikasi pada Sabtu (11/10).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Daihatsu Bakal Pamer 3 Mobil Modifikasi di IMX 2025
- Modifikasi Jetour Dashing: Bergaya Stance, Tetapi Tetap Berkarakter
- Wuling Pamerkan Air ev dan BinguoEV Hasil Modifikasi Konsumen di GIIAS 2025, Keren Banget!
- Daihatsu Hadirkan Rocky Limited Edition, Dijual Terbatas, Cuma Ada di GIIAS 2025
- Honda Modif Contest 2025 Diramaikan Ribuan Modifikator Tanah Air
- Satu Dekade NMAX di RI, Pelopor Inovasi yang Sukses Ciptakan Trendsetter di Pasar Sepeda Motor Nasional