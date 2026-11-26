jpnn.com, BOGOR - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat buka suara mengenai izin tambang emas di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Bogor, yang galiannya menimbun puluhan penambang.

Kepala Dinas ESDM Jabar Tulus Arifan mengatakan lokasi penambangan tersebut tidak tercatat daftar perizinan pertambangan. Aktivitas itu pun dipastikan tidak memenuhi ketentuan penambangan yang berlaku.

"Iya, namanya juga ilegal ya itu ya, karena memang kan kalau tambangnya itu tidak ada dalam daftar kami, ya yang mereka laksanakan di wilayah itu," kata Tulus saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (25/11).

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Tulus menuturkan kegiatan pertambangan memiliki sejumlah tahapan perizinan yang harus dipenuhi sebelum memasuki tahap produksi.

Prosesnya dimulai dari penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), kemudian dilanjutkan dengan izin eksplorasi hingga izin produksi.

Dalam proses tersebut terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan. Di antaranya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), lalu lintas, hingga kajian teknis dan ekonomi pertambangan.

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"Jadi sebenarnya di situ, penambangan yang legal itu yang harus dilaksanakan supaya untuk menjaga yaitu keselamatan, keselamatan ya terutama ya, terutama keselamatan daripada para penambang itu," ujarnya.

Menurutnya, aktivitas penambangan ilegal yang menggunakan metode bawah tanah memiliki risiko keselamatan yang rendah.