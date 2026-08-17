Puluhan Penyandang Disabilitas Ikuti Upacara HUT Kemerdekaan di Kudus

jpnn.com, KUDUS - Sejumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Disabilitas Kudus menggelar upacara bendera memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Balai Desa Mlati Lor, Senin.

Upacara tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari puluhan orang penyandang disabilitas, anggota Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), serta anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Sejumlah peserta mengikuti upacara dengan menggunakan kursi roda dan kruk.

Ketua FKDK Rismawan Yulianto saat bertugas sebagai pemimpin upacara mengajak para penyandang disabilitas tetap semangat dan menjadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai pelecut untuk terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

Dia mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana mengenalkan arti nasionalisme kepada anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka semakin mencintai tanah air.

"Alhamdulillah, ternyata kami mampu mengikuti upacara ini," ujarnya.

Seluruh petugas upacara berasal dari kalangan penyandang disabilitas, termasuk petugas pengibar bendera yang seluruhnya menggunakan kursi roda.

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Dia mengatakan kegiatan tersebut bentuk pembuktian bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi penyandang disabilitas berkontribusi dalam kegiatan kebangsaan.

"Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan keterbatasan, teman-teman disabilitas mampu mengibarkan bendera dan mampu menjadi petugas upacara," ujarnya.