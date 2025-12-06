Puluhan Personel Polres Pasaman Barat Diturunkan Cari Korban Longsor di Tinggam

jpnn.com, PASAMAN BARAT - Puluhan personel Polres Pasaman Barat diturunkan untuk membantu pencarian korban tertimbun longsor di Tinggam, Jorong Harapan, Nagari (Desa) Sinuruik, Kecamatan Talamau.

"Anggota yang aktif ada sekitar 60 orang membantu pencarian korban, evakuasi dan membantu warga menyeberangi lokasi longsor," kata Kepala Bagian Ops Polres Pasaman Barat Kompol Muzhendra di Simpang Empat, Sabtu (6/12).

Kompol Muzhendra menyampaikan anggota Polres Pasaman Barat bergabung bersama tim lainnya, seperti dari Basarnas, TNI, PMI kecamatan, nagari dan relawan lainnya dalam mencari korban.

"Hingga Sabtu pagi ini, dari lima korban yang tertimbun longsor, dua orang baru ditemukan, yakni Yelma Yunita (41) dan Raffael Gusti Pratama (7)," ungkapnya.

Tiga korban lainnya, yaitu Dian Fernanda (24), Amrizal (38) dan Nurhayati (35) masih dalam pencarian tim gabungan.

"Pencarian korban sejauh ini terkendala oleh cuaca hujan. Namun, pencarian akan terus dilakukan melalui alat berat ekskavator dan secara manual," tegasnya.

Sembari mencari korban, katanya, pihaknya juga membantu membawa barang bawaan warga Bateh Samuik Jorong Tinggam menyeberang lokasi longsor.

"Hingga saat ini lokasi longsor belum bisa dilalui kendaraan baik roda empat maupun roda dua sehingga masyarakat Bateh Samuik Tombang terpaksa berjalan kaki di atas material longsor," kata Kompol Muzhendra.