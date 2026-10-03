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Puluhan Perusahaan Asuransi Dapat Apresiasi Atas Kinerja dan Inovasi Terbaik

Puluhan Perusahaan Asuransi Dapat Apresiasi Atas Kinerja dan Inovasi Terbaik
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Warta Ekonomi Group memberikan penghargaan kepada perusahaan asuransi melalui Indonesia Best Insurance Award 2026: Driving Innovation for a Resilient Insurance Industry. Foto dok WE

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi Group memberikan penghargaan kepada perusahaan asuransi yang dinilai mampu menunjukkan kinerja positif, inovasi berkelanjutan, serta komitmen dalam memberikan perlindungan dan pelayanan berkualitas kepada masyarakat melalui Indonesia Best Insurance Award 2026: Driving Innovation for a Resilient Insurance Industry.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Rabu (30/9).

Dalam ajang Indonesia Best Insurance Award 2026, penilaian tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan aset dan premi, tetapi juga kesehatan keuangan, tata kelola, solvabilitas, kualitas layanan, inovasi produk, serta kemampuan perusahaan dalam memperkuat kepercayaan dan perlindungan bagi nasabah.

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Penilaian tersebut juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap berbagai perubahan risiko, mulai dari ancaman siber, perubahan iklim, risiko kesehatan, percepatan digitalisasi, hingga tekanan pada lini asuransi kredit.

Transformasi digital, efisiensi operasional, kualitas underwriting, keamanan data, serta pemanfaatan teknologi dan analisis data turut menjadi faktor penting dalam mendorong daya saing dan pertumbuhan industri asuransi nasional.

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan menyoroti munculnya kebutuhan perlindungan baru seiring meningkatnya investasi pada kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur digital.

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“Industri ini tentu akan memberi peluang kepada industri asuransi, baik di bidang cyber insurance, kemudian data center yang sekarang sedang ramai, business interruption, property, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pada tahun ini, Warta Ekonomi menggabungkan Indonesia Best Insurance Award dengan Indonesia Best Social Development Award.

Penghargaan bagi pelaku industri asuransi dapat menjadi momentum untuk mendorong perusahaan terus memperkuat tata kelola, inovasi, dan kualitas pelayanan.

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