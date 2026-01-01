Puluhan Perusahaan ini Dinilai Mampu Membangun Customer Value & Kesejahteraan Karyawan

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Business Digest memberikan dua penghargaan bagi perusahaan dengan mengusung tema "Conference and Awarding: Driving Outstanding Business Performance and Brand Excellence through HSE Leadership and Well-Being Management' di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu malam (11/3).

Dua penghargaan tersebut masing-masing bertajuk “Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2026”, ini adalah penghargaan untuk perusahaan atau brand yang mampu memberikan value yang lengkap bagi pelanggannya baik dari nilai fungsi, nilai ekonomi dan nilai emosional.

Penghargaan kedua adalah “Indonesia Best Employee Well-Being 2025”, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang mampu membangun kesejahteraan bagi karyawannya.

“Well-being karyawan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kinerja bisnis, jadi disaat produktivitas karyawan meningkat, loyalitas pelanggan meningkat dan yang penting profitabilitas bisnis juga meningkat,” ujar Kemal E. Gani, Chairman SWA Media Group.

Kemal juga menjelaskan, dalam membangun loyalitas pelanggan, perusahaan juga harus membangun tiga customer value dan menjaga keseimbangannya.

Ketiga customer value tersebut adalah: functional value, economic value dan emotional value.

Adapun peraih penghargaan Indonesia Best Employee Well-Being 2025 di antaranya PT AXA Mandiri Financial Services, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, PT Tangkas Cipta Optimal (TACO Group), PT Chubb Life Insurance Indonesia, PT Nutrifood Indonesia, PT Elnusa Tbk, PT Centrepark Citra Corpora, PT Finnet Indonesia, PT Elnusa Petrofin dan PT Mandiri Utama Finance.

Sementara peraih penghargaan untuk Indonesia Brand Excellence in Customer Value 2026 di antaranya Bank Mandiri, Livin' by Mandiri, Mandiri e-Money, Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Call, Zurich Autocillin, Aspira, SHARP, SOLARIA.