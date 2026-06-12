Puluhan Perusahaan Raih Penghargaan di Ajang Indonesia HR Excellence 2026

jpnn.com, JAKARTA - SWA Media Group bersama Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) menggelar ajang tahunan The 17th Indonesia HR Excellence Conference & Awarding 2026 dengan mengusung tema “Accelerating Sustainable Growth through Engineering Human Performance” di Shangri-La Hotel, Jakarta, (10/6).

Pada penyelenggaraan tahun ini, sebanyak 40 perusahaan mengikuti program Indonesia HR Excellence 2026.

Penilaian dilakukan melalui lima kategori utama, yaitu Employer Branding and Talent Acquisition, Learning & Development and Knowledge Management, HR Digitization & People Analytics, Wellbeing Management, serta Reward Management & Talent Retention.

Sejumlah perusahaan yang berhasil meraih penghargaan pada kategori Employer Branding and Talent Acquisition antara lain BCA, Bank Mandiri, Amartha, Great Giant Foods, dan Huawei Tech Investment.

Pada kategori Learning & Development and Knowledge Management, penghargaan diberikan kepada TechConnect, Semen Indonesia, Asian Bulk Logistics, DSN Group, Garuda Food, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Di kategori HR Digitization & People Analytics, penghargaan diraih oleh HSBC, Triputra Agro Persada dan perusahaan lainnya.

Sementara itu, kategori Wellbeing Management diberikan kepada Kapal Api Group, Perkebunan Nusantara III, dan sejumlah organisasi lain yang dinilai berhasil membangun program kesejahteraan karyawan secara berkelanjutan.

Adapun pada kategori Reward Management & Talent Retention, penghargaan diraih oleh PAM JAYA, Jakarta Industrial Estate Pulogadung serta sejumlah perusahaan lain yang dinilai berhasil menerapkan strategi penghargaan dan retensi talenta secara efektif.(chi/jpnn)